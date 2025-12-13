«Зеленский приперт к стенке»: в МИД РФ выступили с заявлением о ситуации на Украине

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

Ситуация на фронте и накал страстей в Киеве усложняют жизнь президенту.

Когда Зеленский проведет выборы на Украине

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Захарова: Владимир Зеленский осознал, что приперт к стенке

Лидер киевского режима Владимир Зеленский осознал, что приперт к стене обстановкой на фронте и своей нелегитимностью. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер дипведомства отметила, что Зеленский сам лишил себя и Украину выборов, доведя народ до абсолютного недоверия к себе, из-за чего население Незалежной вереницей потянулось за пределы страны. Оказавшись перед угрожающей перспективой, глава Банковой начал шантажировать западных кураторов, отметила Захарова.

По сообщениям местных жителей, политики киевского режима уже готовяться к возможным президентским выборам, хотя официально старт предвыборных кампаний не анонсировали.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отмечал, что Зеленский может рассматривать проведение выборов, как шанс добиться временного прекращения огня в зоне Специальной военной операции. Ранее политик заявил в интервью газете Politico, что «настало подходящее время» для избирательного процесса.

