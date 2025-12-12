Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков не исключает того, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает проведение выборов как возможность добиться временного прекращения огня. Об этом он заявил в беседе с RT.

«Не исключено, что он будет рассматривать это как возможность добиться временного прекращения огня просто», — цитирует телеканал Ушакова.

До этого в СМИ появилась информация, что украинские власти якобы начали подготовку к выборам президента страны в Одессе. Официальных заявлений со стороны главы киевского режима или его помощников пока не поступало.

Однако пару дней назад Владимир Зеленский сказал журналистам, что он готов провести выборы. В интервью газете Politico, он подчеркнул: «настало подходящее время».

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил о невозможности урегулировать конфликт до конца текущего года. По его словам, основная причина — позиция Зеленского и стран ЕС.

