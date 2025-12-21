От «пошлости» до всенародной любви: тайная история «Карнавальной ночи»

Выход фильма «Карнавальная ночь» стал возможен благодаря режиссеру Михаилу Ромму

Фильм Карнавальная ночь стал одной из самых популярных советских кинокартин 1950-х годов и по сей день остается одной из любимых новогодних историй у зрителей на постсоветском пространстве.

Секрет успеха этой комедии — в точно подобранном актерском ансамбле, обилии остроумных шуток, запоминающейся музыке и комичной ситуации, лежащей в основе сюжета. В ней почти каждый зритель легко узнает знакомые жизненные обстоятельства и собственный опыт. Подробнее о том, как снимался культовый фильм, читайте в материале 5-tv.ru.

Всенародная любовь

Фото: Кадр из х/ф «Карнавальная ночь», реж.: Эльдар Рязанов, 1956г

Премьера «Карнавальной ночи», прошедшая 29 декабря 1956 года, стала сенсационной. Комедию посмотрели миллионы зрителей, песню «Пять минут» напевала вся страна, а имя актрисы Людмилы Гурченко за считанные дни узнал весь СССР. Картина стала не только хитом проката, но культурным маркером времени — легким, ироничным и неожиданно смелым для своего десятилетия.

Фото: Кадр из х/ф «Карнавальная ночь», реж.: Эльдар Рязанов, 1956г

В основе сюжета — почти анекдотическая ситуация. Коллектив Дома культуры готовит веселый новогодний бал, но за два дня до праздника появляется исполняющий обязанности директора Серафим Огурцов. Он решает заменить танцы и джаз докладами, лекциями с «серьезным содержанием». Молодые организаторы во главе с Леночкой Крыловой идут на хитрости — лишь бы праздник состоялся.

Эта история мгновенно попала в нерв времени. Зрители легко узнавали в Огурцове реальных начальников, способных «задушить» любое живое начинание.

Его не хотели снимать

Съемки фильма «Карнавальная ночь» на Мосфильме. Фото: Портер Лев/ТАСС

Парадоксально, но «Карнавальная ночь» могла так и не выйти на экраны. Дело в том, что сценарий писателя Бориса Ласкина и драматурга Владимира Полякова годами лежал без движения, а молодой режиссер Эльдар Рязанов мечтал о воплощении серьезной драмы. Однако директор «Мосфильма» Иван Пырьев настоял именно на этой комедии и взял проект под личный контроль.

Для Рязанова это был первый самостоятельный игровой фильм — и своего рода ставка, которая определила всю его дальнейшую карьеру.

Особенный Огурцов

Артист Игорь Ильинский в роли Огурцова. Репродукция. Фото: РИА Новости

Роль главного антагониста досталась актеру Игорю Ильинскому — мастеру экрана и сцены. Однако первоначально артист опасался повторения образа бюрократа из комедии «Волга-Волга». В итоге вместе с Рязановым у него получилось сделать представление Огурцова иным. Персонаж в его исполнении оказался деятельным, внешне интеллигентным и оттого еще более комичным.

Более того, именно Ильинский стал опорой молодого режиссера на площадке, демонстративно подчеркивая его авторитет перед опытной съемочной группой.

Звезда со второй попытки

Актриса Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой. Репродукция. Фото: РИА Новости

Актриса Людмила Гурченко попала в фильм не сразу. Первая проба провалилась, роль даже отдали другой артистке. Но эксперимент оказался неудачным, и Пырьев настоял на повторных пробах.

На этот раз Гурченко просто попросили быть собой, и этого оказалось достаточно.

После премьеры актриса стала иконой стиля. Ее прическу, платья и даже осиную талию пытались копировать миллионы советских девушек.

Утвердили без правок

Фото: Кадр из х/ф «Карнавальная ночь», реж.: Эльдар Рязанов, 1956г

После показа чернового монтажа худсовету, фильм назвали пошлым и несерьезным. Судьба картины висела на волоске.

Будущее ленты спасло вмешательство Михаила Ромма — режиссера с непререкаемым авторитетом. Он искренне смеялся на просмотре и встал на защиту Рязанова. После этого «Карнавальную ночь» утвердили без правок, что было редкостью для того времени.

Наследие длиной в десятилетия

Народный артист РСФСР кинорежиссер Эльдар Рязанов за рабочим столом на даче. Фото: РИА Новости/Виталий Савельев

Перед Рязановым поставили почти невыполнимую задачу — создать музыкальную комедию не хуже голливудских. Огромные декорации, живой джаз композитора Эдди Рознера, сложные танцевальные номера, мода Dior в советском прочтении — все это рождалось в условиях жары и бытовых сложностей. Но результат оказался сильнее обстоятельств.

«Карнавальная ночь» стала началом большого пути Эльдара Рязанова и традиции новогоднего кино, без которого в настоящее время невозможно представить праздник.

Фото: Кадр из х/ф «Карнавальная ночь», реж.: Эльдар Рязанов, 1956г

Съемки и выход данной картины — история о том, как упорство, юмор и вера в принятие преданных зрителей победили страх и формализм. Именно поэтому фильм по-прежнему смотрят, что является напоминанием — праздник можно отстоять даже перед самыми упрямыми Огурцовыми.

