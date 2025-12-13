Конор Макгрегор женился на матери своих детей спустя 17 лет отношений

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Церемония прошла в Ватикане в закрытом формате.

Конор Макгрегор женился на матери своих детей Ди Девлин

Фото: legion-media/Backgrid USA

Боец Конор Макгрегор женился на матери своих детей Ди Девлин

Чемпион по смешанным единоборствам Конор Макгрегор женился на своей давней возлюбленной Ди Девлин. Свадьба состоялась в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини в Ватикане и прошла в закрытом формате. Об этом сообщило издание Mirror.

Охрана бойца следила за тем, чтобы посторонние не проникли на территорию, а местным жителям запретили фотографировать невесту.

Церковь была украшена тысячами белых роз, через арку из которых прошли молодожены. Для гостей выступили струнный квартет и хор из десяти человек. Свадьбы в Ватикане проводятся редко и только по специальным договоренностям с властями. Сообщалось, что чиновники выражали сомнение, допустят ли церемонию для Макгрегора из-за его скандальной репутации.

Макгрегор и 38-летняя Девлин вместе 17 лет и воспитывают четверых детей. Пара познакомилась в 2008 году в дублинском ночном клубе, где Девлин работала официанткой. В то время Макгрегор только начинал карьеру в спорте и подрабатывал сантехником.

Пара поддерживала друг друга на протяжении всего пути: Девлин была рядом даже во время секс-скандала с участием Макгрегора. В прошлом году он был признан виновным в изнасиловании девушки Никиты Хэнд в дублинском отеле в 2018 году.

Боец выплатил 266 тысяч долларов компенсации и 1,4 миллиона долларов на юридические расходы, при этом утверждая, что их контакт был по обоюдному согласию.

У Макгрегора и Девлин четверо детей: старший сын Конор Джек родился в мае 2017 года, дочь Кройя — в начале 2019-го, в 2021 году родился сын Риан, а два года назад — Мак.

