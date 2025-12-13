Дональд и Мелания Трамп передали личное послание Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил личное обращение от президента США Дональда Трампа и первой леди Меланьи Трамп. Об этом пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала в беседе с телеканалом «Первый информационный».

По ее словам, послание было передано через спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула.

В обращении американский президент и его супруга выразили благодарность белорусскому лидеру за гостеприимство, оказанное делегации США, а также за подарки, врученные Минском.

Кроме того, Дональд и Меланья Трамп поздравили Александра Лукашенко с приближающимся Рождеством.

К тому же Эйсмонт уточнила, что в послании Трамп также отметил, что ожидает возвращения Джона Коула в Вашингтон, чтобы лично ознакомиться с результатами его переговоров в Минске.

Встречи президента Белоруссии со спецпредставителем США прошли в закрытом формате. Переговоры длились несколько часов и в течение двух дней. По словам пресс-секретаря, в ходе дипломатического общения обсуждался широкий круг тем, в том числе масштабные геополитические вопросы и конкретные практические договоренности.

В свою очередь Коул после визита, 13 декабря, объявил о решении США снять санкции с белорусских производителей калия. Американский спецпосланник охарактеризовал переговоры с Лукашенко как продуктивные. При этом он отметил, что стороны затрагивали вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине и ситуацию вокруг Венесуэлы.

