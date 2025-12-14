Граница миров: ученые нашли около Стоунхенджа остатки более крупного комплекса

Археологи: Стоунхендж оказался лишь центром более крупного древнего комплекса

В 2020 году неподалеку от Стоунхенджа в районе неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором предположительно жили строители мегалитического комплекса, обнаружили серию больших ям. Команда ученых во главе с Винсентом Гаффни из Брэдфордского университета провела необходимые анализы и установила, что ямы — дело рук человека. Результат своей работы они опубликовали в журнале Internet Archaeology.

Ямы шириной около десяти метров и глубиной пять метров расположены почти идеальным кругом диаметром в милю. Изначально предполагалось, что они могли образоваться из-за вымывания грунта. Однако исследователи из Брэдфордского университета усомнились в этой версии. Они использовали геоэлектрические исследования для измерения электрических параметров почвы, магнитометрию для поиска магнитных аномалий и радар для картирования форм пустот. Все это позволило им сделать вывод, что геология тут ни при чем.

На следующем этапе специалисты взяли образцы почвы из глубины ямы. После проведения оптически стимулированной люминесценции они смогли установить, что песчинки «не видели» солнечного света в течение последних четырех тысяч лет. Это доказывает рукотворное происхождение ям. Однако оставалось загадкой, зачем их вырыли.

Ученые предположили, что древние люди могли использовать ямы для хранения зерна или воды. Однако доказательств этой теории найти не удалось. Тогда специалисты пошли дальше и выдвинули новую гипотезу. Эти ямы — были границей древнего города. Согласно этой же теории сам Стоунхендж, расположенный в паре километров от Даррингтон-Уоллс, был священным местом для богов или мертвых. Ямы же, по мнению ученых, должны были «защитить» мир живых от мира мертвых.

Однако доказать эту гипотезу практически невозможно, так как строители мегалитического комплекса не оставили после себя никаких письменных источников. Из открытия ученых следует только один вывод — в мире до сих пор существует бесчисленное количество загадок даже там, где, казалось, исследован каждый миллиметр.

