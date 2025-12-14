«Обнаружила пресс»: 42-летняя Наталья Рудова поразила подписчиков формой

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 47 0

Артистка подобрала одежду, которая подчеркнула ее форму.

Наталья Рудова продемонстрировала подписчикам свои мышцы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова показала на фото пресс

Актриса Наталья Рудова, известная по ряду ролей в популярных сериалах, среди которых «Универ. Новая общага», вновь удивила подписчиков. Звезда несколько месяцев назад отметила 42-й день рождения, а теперь выложила в личном блоге фотографию, на которой поразила фанатов прессом.

«Успев только позавтракать, обнаружила у себя пресс. За 20 минут накрасилась и переоделась», — подписала сторис знаменитость.

Фото: Instagram*/rudovanata

Рельеф мышц артистка подчеркнула черным топом. Кроме того, селебрити поиграла и со светом, поставив его источник так, чтобы тени визуально увеличили четкость пресса.

Также Рудова надела свободные камуфляжные штаны в серых тонах. В качестве верхней одежды актриса использовала черную куртку-бомбер.

Ранее артистка опубликовала в блоге видео, на котором она исполняет индийские танцы в Ереване. Селебрити была одета в укороченный топ и длинную юбку. Однако подписчиков форма артистки не впечатлила. Некоторые пользователи сети отыскали на теле звезды лишние килограммы, о чем и сообщили в комментариях. Рудова же заявила хейтерам, что она красива, и это раздражает некоторых людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Наталья Рудова озвучила свои требования к мужчинам.

