Гоп-стоп по-европейски: чем грозит ЕС бессрочная заморозка активов России

Планы по изъятию активов РФ вызвали в ЕС раскол из-за возможного ответа Москвы

На этой неделе ЕС принял решение заморозить российские активы бессрочно, по крайней мере, до окончания боевых действий на Украине.

Прессе это подается, как-то, что заморозка — решительный шаг к тому, чтобы эти активы вовсе изъять и передать Украине. Окончательно это должно решить на следующей неделе. Чем мы можем ответить, узнал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Новый ворох обысков и коррупционных задержаний на Украине. Еще без малого два с половиной миллиона долларов западной помощи пропало в оборонной сфере Незалежной. Зрада пришла и от украинских налоговиков из центрального аппарата, куда в среду нагрянули «Пинкертоны» из НАБУ.

И на фоне всех скандалов и провалов ВСУ на фронте — экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выгуливающий на концерте новую пассию в танцующем декольте. И на все это Киеву нужно больше золота.

Может оттого зачастил, что понял — кошелек ЕС опустел, а нынешняя администрация США охладела к украинским проблемам. Остался фол последней надежды — откровенный грабеж.

«Я призываю как можно скорее продвинуться в вопросе использования российских активов», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

То, что всерьез обсуждаемая европейскими ястребами возможная передача Киеву замороженных российских активов, — это откровенный криминал и неприкрытое воровство, признают даже в центре Европы.

«Действительно есть лучшие решения, чем украсть деньги у российского центрального банка. Это тяжелый шаг. Я считаю, что это очень неразумно и необдуманно», — сказал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Пойти на гоп-стоп вместе с Урсулой фон дер Ляйен и Кайей Каллас готовы далеко не все. А времени на принятие криминального решения мало.

«Мы должны и хотим использовать наш самый мощный из имеющихся инструментов: замороженные в Европе российские активы. Мы хотим как можно скорее достичь соглашения», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По данным американского издания Politico, речь о выделении Киеву 165 миллиардов евро: 25 миллиардов из них находятся на счетах частных банков разных стран евроблока и 140 — в бельгийском депозитарии Euroclear, где хранится большая часть российских активов. Впрочем, в западных СМИ звучат и другие суммы евронаглости — от 185 до 210 миллиардов евро.

«Европейский Союз изыскивает средства для поддержки киевского режима. А ресурсов у него не так много. В общем то, европейская экономика и европейская финансовая система переживают не самые простые времена», — прокомментировал директор Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.

«Для Австрии, которая, к сожалению, сейчас полностью следует в русле ес-овской антироссийской политики, это тоже будет иметь, я просто уверен, определенные негативные последствия», — сказал посол России в Австрии Андрей Грозов.

А что вообще такое российские активы, которые оказались заблокированы в недружественных странах? И что там заморозили? Золотовалютные резервы Банка России. То есть, высокодоходную копилку страны. Не золотые слитки, они все давно хранятся в нашей стране, а валюта на иностранных счетах Центробанка, долговые ценные бумаги, а также процентные и другие виды доходов. Звучит сложно. Но евробюрократы вцепились во все это мертвой хваткой.

«Я думаю, что использование активов российского Центрального банка для финансирования выживания Украины — это не только моральный, но и во многих других отношениях правильный поступок», — прокомментировал глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Поясняя на пальцах: вот, вы решаете сделать вклад сто тысяч рублей. Но тут появляется сосед, который гадит под дверь. Вы его прижали к стенке и погрозили пальцем. Но сосед побежал жаловаться в этот самый банк. И вдруг в банке, хотя это даже не полиция, и говорят: «Деньги ваши станут наши». Рэкет, да и только. И российский ответ последует незамедлительно.

«Мы ожидаем, что будет возмездие. Со стороны русских это будет юридически обоснованное возмездие в сторону Euroclear», — сказала глава Euroclear Валери Урбен.

На Западе заморожены примерно 287 миллиардов евро российских активов. Большинство в ЕС, но есть еще Швейцария, США и не только. В нашей стране активов недружественных стран не меньше. США понимают это и отказываются поддержать европейских ястребов. Как и Япония, Венгрия, Словакия.

«Если это произойдет, примут они 18 — 19 декабря, в Еврокомиссии примут решение об изъятии российских активов, то это повлечет в мировой финансовой системе за собой очень большие изменения. Недоверие к Евросоюзу», — заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

В конвенции ООН в пятой статье черным по белому: государство пользуется иммунитетом, в отношении себя и своей собственности. А еще устав ООН, международные банковские соглашения и не только. То есть, никто не имеет права конфисковать суверенные деньги. И такого в истории никогда не было.

«Я мог бы привести примеры стран на планете, которые бомбили четыре или пять стран, или даже оккупировали части этих стран без каких-либо оправданий, и, тем не менее, в отношении них соблюдают международное право. И нет никаких санкций. Нет замораживания активов. Ничего. Вот и все», — отметил финансовый аналитик Филипп Бешад.

При этом, после введения санкций доступа к нашим активам у нас фактически нет. И проверить нельзя, что там с ними. Кое-какие цифры только из депозитария Euroclear. Напрашивается цитата Высоцкого: «Где деньги, Зин?»

«Я не знаю, уже украдены российские активы, или нет. По сути, в некоторых случаях европейцы уже брали кредиты под них, как будто активы находятся у них в собственности. Что бы в Брюсселе ни делали, там нет никакой прозрачности», — рассказал немецкий политолог Харли Шлангер.

Против шулера всегда приходится сложно. Особенно, если ты до последнего надеешься, что с тобой играют честно. Но ловкость рук. Брюссель теперь тоже в роли так называемого наперсточника. Убеждает, что российские активы до сих пор в целости где-то лежат. Но вот где? И самый главный вопрос: есть ли шарик?

Надо сказать, что похищение российских денег уже началось. ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине больше 18 миллиардов евро из доходов от наших замороженных активов. На Украину они шли тернистым путем — через различные фонды. Дошли? Вопрос.

«Этим летом я был в Монако со своей прекрасной девушкой, мы катались по городу, и в обычный день 50% суперкаров Bugatti, Ferrari, вот это все, были на украинских номерах. Неужели мы думаем, что все это было честно заработано на Украине?» — задумался сын президента США Дональд Трамп-младший.

Все мы прекрасно понимаем, что европейские лидеры не держат своих слов: говорили, что не отправят Украине танки, — отправили, отказывались поставлять ВСУ дальнобойные ракеты и самолеты — все уже там. Хоть и в небольшом количестве. Вероятно, поэтому в Центробанке России решили не дожидаться саммита ЕС 18 декабря и подали на депозитарий Euroclear иск в суд. Пока не из-за кражи денег. А из-за невозможности ими распоряжаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.