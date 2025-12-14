В России упростят процедуру оформления жилья с 2026 года

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 38 0

Изменения затронут сделки с использованием маткапитала.

Как упростят процедуру оформления жилья в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

С января 2026 года в России упростят порядок оформления жилья из-за изменения правил использования материнского капитала. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«С нового года вступают в силу изменения в правилах использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. Мы устраняем значительную бюрократическую преграду, которая годами осложняла жизнь тысячам семей», — процитировали парламентария РИА Новости.

Так, требование обязательного согласия банка — залогодержателя отменят при оформлении недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи.

Ранее семьи, приобретавшие жилье с материнским капиталом, были обязаны выделять доли в недвижимости каждому члену семьи. Однако если квартира или дом находились в залоге у банка из-за ипотечного кредита, для этого необходимо было получать одобрение кредитной организации.

«Процесс часто затягивался, создавая юридические сложности и задерживая выполнение семьей своего обязательства перед государством по наделению детей имущественными правами», — отметил Панеш.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 2026 года новые частные дома в Подмосковье обяжут привести к нормам. По новым правилам — возведение домов должно соответствовать четким нормам, призванным исключить самовольное строительство и нарушения, часто выступающие причиной конфликтов с соседями и порчи облика поселков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

