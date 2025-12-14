Адвокат заявила об отсутствии привилегий у Елены Блиновской в колонии

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Защита блогера опровергла появляющиеся в СМИ сообщения о якобы особых условиях содержания осужденной.

Как живет Елена Блиновская в колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Адвокат Сальникова: новости о привилегиях Блиновской в колонии являются фейками

Осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств блогер Елена Блиновская отбывает наказание в женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области без каких-либо привилегий. Об этом 14 декабря сообщила адвокат Наталия Сальникова. Об этом сообщает ТАСС.

Сальникова заявила, что распространяемые сообщения о якобы привилегиях Елены Блиновской как в период содержания под стражей, так и во время отбытия наказания в колонии не соответствуют действительности и являются фейками. По ее словам, непроверенная информация и слухи регулярно опровергаются защитой и УФСИН, однако продолжают появляться, несмотря на это. Адвокат подчеркнула, что Блиновская надлежащим образом отбывает наказание и старается продемонстрировать обществу, что достойно проходит этот этап своей жизни.

Адвокат подчеркнула, что блогер не пользовалась особыми условиями ни во время содержания под стражей после вынесения приговора, ни после этапирования в исправительное учреждение для отбытия срока.

Также Сальникова отметила, что публикации с непроверенными данными и ссылками на сомнительные источники осложняют процесс исполнения наказания. По ее словам, подобные материалы повышают цитируемость авторов фейковых сообщений, одновременно создавая дополнительные трудности для осужденной в период нахождения в колонии.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил 5-tv.ru, что Арбитражный суд Московского округа отправил на повторное рассмотрение спор о распределении 40,5 миллиона рублей, которые принадлежат Блиновской.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

