Обстрел ВСУ оставил без света 330 тысяч жителей Херсонской области

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Атака ВСУ повредила высоковольтную линию электропередачи «Джанкой — Мелитополь». В результате этого подлого удара без электроснабжения оказались более 330 тысяч мирных жителей в 450 населенных пунктах 14-ти муниципалитетов.

Глава региона отметил, что специалисты Черноморского РДУ оперативно подключились к ликвидации последствий. Уже к 2:50 была налажена резервная схема с поэтапным подключением абонентов. Сальдо поблагодарил энергетиков и других работников экстренных служб за работу по восстановлению электроснабжения.

Ранее 29 ноября свыше 71 тысячи жителей Херсонской области остались без света в 126 населенных пунктах Каховского округа после обстрела ВСУ. Тогда экстренные службы благодаря оперативному реагированию смогли своевременно восстановить подачу электричества в Каланчакском округе.

