В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ
Водоснабжение обеспечено резервными источниками.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Свыше 71 тысячи жителей остались без света в 126 населенных пунктах Каховского округа Херсонской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
При этом электроснабжение остановили в Каланчакском округе, где без света оказались 32 тысячи человек в 61 населенном пункте. Аварию устранили к настоящему моменту.
В Нижнесерогозском округе без света — четыре тысячи человек в трех населенных пунктах. По словам Сальдо, водоснабжение обеспечено резервными источниками.
Помимо этого, он добавил, что ВСУ атаковали и другие населенные пункты — Алешки, Каховку, Новую Каховку, Брилевку, Великую Лепетиху, Днепряны, Каиры, Новую Маячку, Обрывки, Подстепное, Пролетарку и Райское.
До этого, 25 ноября, Сальдо передавал, что семь мирных жителей пострадали от вражеских атак украинских боевиков. ВСУ обстреляли 16 населенных пунктов.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Херсонской области около 100 тысяч жителей остались без света из-за аварии.
