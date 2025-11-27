В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Водоснабжение обеспечено резервными источниками.

Почему жителей остались без света в Херсонской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Свыше 71 тысячи жителей остались без света в 126 населенных пунктах Каховского округа Херсонской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

При этом электроснабжение остановили в Каланчакском округе, где без света оказались 32 тысячи человек в 61 населенном пункте. Аварию устранили к настоящему моменту.

В Нижнесерогозском округе без света — четыре тысячи человек в трех населенных пунктах. По словам Сальдо, водоснабжение обеспечено резервными источниками.

Помимо этого, он добавил, что ВСУ атаковали и другие населенные пункты — Алешки, Каховку, Новую Каховку, Брилевку, Великую Лепетиху, Днепряны, Каиры, Новую Маячку, Обрывки, Подстепное, Пролетарку и Райское.

До этого, 25 ноября, Сальдо передавал, что семь мирных жителей пострадали от вражеских атак украинских боевиков. ВСУ обстреляли 16 населенных пунктов.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Херсонской области около 100 тысяч жителей остались без света из-за аварии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
27 нояб
Силы ПВО за ночь сбили 118 дронов ВСУ над регионами России
26 нояб
Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ за три часа
26 нояб
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников
26 нояб
Российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за ночь
25 нояб
Силы ПВО за десять часов сбили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ 
25 нояб
Два человека пострадали из-за атаки дронов в Белгородской области
25 нояб
За ночь силы ПВО России сбили 249 украинских беспилотников
25 нояб
Еще два человека скончались в Таганроге после атаки украинских беспилотников
25 нояб
Один человек погиб при атаке БПЛА в Таганроге
25 нояб
Три человека пострадали в Ростовской области в результате атаки БПЛА
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:03
«Требует постоянного внимания»: у беременной Лерчек выявили осложнения
13:57
Суд оставил квартиру Долиной в законной собственности певицы
13:49
В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ
13:35
Путин заявил о постоянном контакте РФ и Таджикистана по вопросам безопасности
13:32
Улицы нескольких столиц в Европе охватили акции протеста
13:18
Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
Хабенский о создании самого мрачного сезона «Метода»: «Не про маньяков, а про людей»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео