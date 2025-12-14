Песков: Путин любит водить автомобиль

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 46 0

Глава государства время от времени сам садится за руль и ездит без кортежа.

Водит ли Владимир Путин машину

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент РФ Владимир Путин водит машину и любит это делать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Официальный представитель Кремля сообщил, что глава государства иногда ездит без кортежа, как обычный участник дорожного движения. Зарубин задал уточняющий вопрос о том, можно ли заметить президента в столичном автомобильном потоке — Песков ответил, что это едва ли возможно.

На заседании Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря Путин отметил, что ему редко удается погулять по Москве пешком, поэтому он не так остро ощущает проблему с нерегулируемым движением курьеров, однако иногда он ездит на автомобиле «по-тихому», без сопровождения, поэтому видит обстановку на дорогах своими глазами.

В 2024 году Владимир Путин лично протестировал перед запуском в серийное производство Lada Aura. Глава государства в июле приехал на открытие трассы М-11 «Нева» на отечественном автомобиле, чтобы поддержать компанию «АвтоВАЗ», а позже официально дал старт новой модельной линейке.

