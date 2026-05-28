При столкновении двух автобусов в Казани пострадали десять человек

Два автобуса столкнулись в Казани, пострадали десять человек

На Горьковском шоссе в Казани произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате столкновения пострадали десять человек, в том числе четверо детей.

Как стало известно 5-tv.ru, после аварии одно из транспортных средств начало дымиться. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.

