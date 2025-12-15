Бьюти-пространство «Путешествия в Рождество» открылось на Тверском бульваре

В преддверии 31 декабря на Тверском бульваре в центре Москвы открылась новая локация — бьюти-пространство «Путешествия в Рождество». Об этом сообщает сайт mos.ru.

Тематическая зона будет работать до 11 января 2026 года. Участники клуба «Москва» подготовили увлекательную программу для гостей и жителей города. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Например, у девушек появится уникальная возможность посетить мастер-классы по макияжу. Так, под чутким руководством эксперта они смогут подобрать идеальный образ к Новому году.

Кроме того, на площадке в течение двух месяцев будут регулярно проходить лекции от экспертов модной индустрии. Они поделятся с представительницами прекрасного пола секретами ухода за собой. Также гости бьюти-пространства освоят искусство росписи пряников, примут участие в чайной церемонии, станут частью захватывающего новогоднего флешмоба и многое другое.

Для ценителей активного отдыха на площадке открылась боулинг-зона. У самых азартных игроков есть возможность выиграть ценные призы, включая промокоды на косметическую продукцию.

