В рамках «Зимы в Москве» пройдет более 170 ледовых шоу известных фигуристов

Спектакли можно будет увидеть на ВДНХ и площадках «Московских сезонов» в разных районах города.

Ледовые шоу в рамках «Зимы в Москве»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Жителей и гостей столицы приглашают на ледовые шоу знаменитых фигуристов, которые будут проходить с 13 декабря в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Постановки по мотивам сказок и балетов подготовили олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Татьяна Навка, двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко.

«До конца зимы запланировано больше 170 ледовых представлений для всей семьи. В программе — спектакли “Щелкунчик”, “Двенадцать месяцев”, “Лебединое озеро” и другие. Их можно будет посмотреть на ВДНХ и площадках “Московских сезонов” в разных районах города», — отметила Наталья Сергунина.

Сказочные постановки покажут на фестивальных катках на площади Революции, улицах Авиационной, Алма-Атинской, Святоозерской, Сухонской, Уральской, Перерве и Теплый Стан, а также на Коптевском бульваре и в Олимпийской Деревне.

Татьяна Навка и Петр Чернышев в этом сезоне представят такие шоу, как «Лебединое озеро», «Белоснежка», «32 декабря», «Маша и Медведь», «Тайна страны музыкальных снов» и «Двенадцать месяцев».

