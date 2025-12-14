«Прекрасный день»: Брухунова появилась с детьми на балу в Доме Пашкова

Татьяна Брухунова появилась с детьми на предновогоднем балу в Москве

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова появилась с дочерью и сыном на предновогоднем балу в Доме Пашкова. В своих социальных сетях она поделилась фотографиями с мероприятия.

«Какой прекрасный сегодня был день», — написала Татьяна.

Праздник воссоздал атмосферу и традиции рождественских празднований дореволюционной эпохи, позволяя гостям погрузиться в культуру того времени.

Евгений Петросян женился на Татьяне в 2019 году после развода с Еленой Степаненко. Брухунова стала пятой женой юмориста. Несмотря на критику и разговоры о корысти молодой супруги, отношения продолжили развиваться. У пары есть двое детей: пятилетний Ваган и двухлетняя Матильда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Брухунова организовала детям культурный день в Москве. Семья Петросяна посетила театральное представление и творческие площадки. Для младшей дочери Матильды это стало первым подобным опытом.

