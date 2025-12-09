«Первая елка Матильды»: Брухунова организовала детям культурный день в Москве

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 20 0

Семья Петросяна посетила театральное представление и творческие площадки.

Дети Брухуновой и Петросяна — фото

Фото: Фото: Instagram*/bruhunova и petrosyanevgeny

Дочь Брухуновой и Петросяна впервые посетила новогоднее представление

Супруга сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о насыщенном досуге со своими детьми в Москве. Как сообщили в 7Дней.ru, Брухунова уделяет большое внимание культурному развитию сына и дочери и старается с ранних лет знакомить их с театром и творческими форматами.

В рамках одного из таких выходов семья посетила новогоднее представление, организованное столичным досуговым центром. Для младшей дочери Матильды это стало первым подобным опытом.

Фото: Instagram*/bruhunova

«Первая елка Матильды. елка с погружением в киноиндустрию и мультипликацию», — отметила Брухунова.

Она добавила, что дети приняли участие в интерактивных зонах и творческих занятиях.

По словам Татьяны, пятилетний Ваган уже регулярно сопровождает ее на культурные мероприятия, тогда как для двухлетней дочери подобные события только начинают становиться частью повседневной жизни.

Кроме развлекательной программы, в этот же день Брухунова организовала сыну визит к стоматологу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Брухунова отправилась в круиз без Петросяна.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

