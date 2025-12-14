«Это вышвыривает меня из юмора»: Мартиросян о неумеренно матерящихся комиках

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 65 0

Шоумен считает, что неуместное использование обсценной лексики — попытка пустить пыль в глаза.

Как Гарик Мартиросян относится к мату в юморе

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Гарик Мартиросян не любит, когда юмористы используют мат не к месту

Актер и юморист Гарик Мартиросян не любит, когда комики не к месту используют мат. Об этом он заявил в шоу Надежды Стрелец.

«Я не люблю это (мат. — Прим. ред.). Я выключаюсь. Мне просто становится несмешно, это вышвыривает меня из юмора. Я не могу следить дальше за юмором, когда мат не к месту, просто мат-мат-мат», — рассказал Мартиросян.

По словам шоумена, если юморист использует обсценную лексику просто так, это лишь демонстрация мнимой внутренней «свободы» и попытка произвести эпатажное впечатление на публику.

В 2024 году народный артист РСФСР Геннадий Хазанов прокомментировал выступление комика Павла Воли и остался недоволен его поведением, так как тот использовал мат и завидовал более успешному коллеге. По мнению артиста, тогда это было не к месту, Хазанов не смог досмотреть шоу до конца. 

При этом актер отметил остроумие и изысканность Гарика Мартиросяна.

14:28
