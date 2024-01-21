Беспомощность и зависть: Хазанов вынес вердикт современным комикам

Оценку артист дал звездам, которые у всех на слуху.

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов высказался о творчестве современных юмористов. Он признался на одном из федеральных каналов, что оно его не привлекает.

Звезда почти никогда не смеется над шутками комиков нового поколения, считая, что многим из них не хватает индивидуальности и уникального стиля. Однако творчество Демиса Карабидиса и Михаила Галустяна он оценил положительно.

При этом последний до сих пор не смог раскрыть весь свой потенциал, отметил Хазанов. Всему виной то, что в его жизни не встретились режиссеры, которые могли бы направить его талант в правильное русло.

«Галустян формировался и работал, когда не нашлось ни режиссера Георгия Данелии, ни режиссера Эльдара Рязанова. Не нашелся художник, который мог бы трансформировать его дарование во что-то крупное, но его вины в этом нет», — говорит Хазанов.

Кроме того, он отметил остроумие и изысканность Гарика Мартиросяна, однако остался недоволен поведением Павла Воли. Хазанов вспомнил, как однажды побывал на концерте юмориста и не смог досмотреть шоу до конца.

Дело в том, что комик использовал мат и завидовал более успешному коллеге. По мнению артиста, тогда это было неуместно и показало беспомощность и бессилие Воли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жутком случае, произошедшем с Хазановым после съемок.