В Сиднее задержаны еще двое подозреваемых в теракте на пляже

В Сиднее (Австралия) полицейские арестовали двоих мужчин по подозрению в причастности к теракту на пляже Бонди. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald.

По информации издания, после обысков в одном из домов в районе Бонниригга, расположенном на юго-западе крупнейшего города Австралии, сотрудники правоохранительных органов арестовали двоих мужчин.

Уточняется, что сотрудники отряда по борьбе с беспорядками штата Новый Южный Уэльс обнаружили подозреваемых в доме, принадлежащем одному из стрелявших.

Стрельба произошла 14 декабря в районе пляжа Бонди во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Вооруженные преступники открыли огонь по людям, находившимся на территории пляжа.

В результате нападения погибли 12 человек, еще 29 получили ранения различной степени тяжести. Известно, что один из нападавших застрелен на месте, второй был ранен. Третий предполагаемый злоумышленник самостоятельно сдался сотрудникам полиции.

