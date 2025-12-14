Президент Израиля призвал Австралию усилить противодействие антисемитизму

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 64 0

Реакция последовала после стрельбы на мероприятии в Сиднее во время празднования Хануки.

Фото, видео: Reuters/Kirsty Needham; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Австралия должна принять действенные меры в ответ на рост антисемитских настроений в обществе. С таким заявлением выступил президент Израиля Ицхак Герцог после инцидента со стрельбой в Сиднее на мероприятии, посвященном еврейскому празднику Ханука.

Он отметил, что в Израиле молятся о скорейшем выздоровлении пострадавших и чтят память погибших.

«Мы посылаем самые теплые слова поддержки отсюда, из Иерусалима, и снова и снова обращаемся к правительству Австралии с просьбой принять меры по борьбе с огромной волной антисемитизма, которая захлестывает австралийское общество. Давайте надеяться на лучшее и на то, что они все (пострадавшие. — Прим. ред.) выздоровеют», — заявил глава израильского государства.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя произошедшее, был также потрясен случившимся.

Ранее 5-tv.ru информировал, что сотрудники полиции ликвидировали одного из нападавших на пляже в Сиднее. Второй участник с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. В результате атаки погибли десять человек, среди них несколько детей и сотрудник правоохранительных органов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:08
Почему дневной сон — это не лень, а лекарство для мозга и сердца
16:45
Россиянка пострадала во время стрельбы на пляже в Сиднее
16:21
«Среди них много классных»: Мартиросян о женщинах в юморе
16:01
«Никакого оправдания!» — Захарова о теракте в Сиднее
15:35
Президент Израиля призвал Австралию усилить противодействие антисемитизму
15:17
Жители северо-востока столицы передали новогодние пожелания бойцам СВО

Сейчас читают

Риелтор объяснила, насколько выгодно брать жилье в ипотеку и сдавать его
Есть важная деталь: адвокат назвал несостыковку в договоре по квартире Долиной
Мужчины чаще бросают тяжело больных жен? Правда о «гендерном разрыве по уходу»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026