Президент Израиля призвал Австралию усилить противодействие антисемитизму

Австралия должна принять действенные меры в ответ на рост антисемитских настроений в обществе. С таким заявлением выступил президент Израиля Ицхак Герцог после инцидента со стрельбой в Сиднее на мероприятии, посвященном еврейскому празднику Ханука.

Он отметил, что в Израиле молятся о скорейшем выздоровлении пострадавших и чтят память погибших.

«Мы посылаем самые теплые слова поддержки отсюда, из Иерусалима, и снова и снова обращаемся к правительству Австралии с просьбой принять меры по борьбе с огромной волной антисемитизма, которая захлестывает австралийское общество. Давайте надеяться на лучшее и на то, что они все (пострадавшие. — Прим. ред.) выздоровеют», — заявил глава израильского государства.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя произошедшее, был также потрясен случившимся.

Ранее 5-tv.ru информировал, что сотрудники полиции ликвидировали одного из нападавших на пляже в Сиднее. Второй участник с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. В результате атаки погибли десять человек, среди них несколько детей и сотрудник правоохранительных органов.

