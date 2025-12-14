Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить ФК «Барселона» за 10 млрд евро

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Основным препятствием для заключения сделки остается форма собственности футбольного клуба.

Как принц Саудовской Аравии собирается купить ФК Барселона

Фото: www.globallookpress.com/Federico Gambarini

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман может выступить с предложением о приобретении испанского футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщил журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо в соцсети X.

По данным сотрудника СМИ, возможная стоимость сделки оценивается примерно в десять миллиардов евро. Финансирование планируется осуществить через Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который возглавляет сам наследный принц. Указанная сумма включает долговые обязательства каталонского клуба в размере около двух с половиной миллиардов евро, а также дополнительные средства, необходимые для последующего управления и развития команды.

При этом ключевым препятствием для заключения сделки остается форма собственности «Барселоны». Клуб принадлежит системе «сосьос» — болельщикам-членам, которые участвуют в управлении организацией, избирают президента и принимают стратегические решения. Такая модель не предполагает полной продажи клуба внешнему инвестору.

Ранее, в октябре 2021 года, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии вышел на футбольный рынок Европы, приобретя 100% акций клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл». Сумма этой сделки превысила 350 миллионов евро.

