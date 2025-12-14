«Постарела»: Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка

Регина Тодоренко призналась в сильной усталости после рождения третьего ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о серьезной усталости, с которой столкнулась после появления на свет третьего ребенка. По ее словам, младший сын стал беспокойно спать, что ранее для него было нехарактерно. Об этом телеведущая рассказала в своем Telegram-канале.

Тодоренко отметила, что ребенок капризничает и просыпается примерно каждые 20 минут. Причины такого поведения ей пока неясны. Телеведущая призналась, что за несколько ночей практически не отдыхала и чувствует сильное физическое и эмоциональное истощение.

«Я за последние три ночи постарела», — пожаловалась подписчикам Регина.

При этом артистка продолжает активно работать. Тодоренко подчеркнула, что после недавних родов ее график остается крайне насыщенным.

«За это время у меня было 17 работ, соответственно, 17 примерок, подготовка интервью с психологом, съемка для крупного издания, ведение самых масштабных проектов в стране. А я вот только из женских подгузников, извините, выпрыгнула. Из меня недавно целый человек вышел!» — делилась телеведущая в начале декабря в своем блоге.

По словам телеведущей, справляться с нагрузкой помогает поддержка близких, в том числе свекрови.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.