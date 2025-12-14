«Постарела»: Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 1 790 0

Телеведущая пожаловалась на бессонные ночи и высокую нагрузку.

Тодоренко призналась в усталости после рождения ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Регина Тодоренко призналась в сильной усталости после рождения третьего ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о серьезной усталости, с которой столкнулась после появления на свет третьего ребенка. По ее словам, младший сын стал беспокойно спать, что ранее для него было нехарактерно. Об этом телеведущая рассказала в своем Telegram-канале.

Тодоренко отметила, что ребенок капризничает и просыпается примерно каждые 20 минут. Причины такого поведения ей пока неясны. Телеведущая призналась, что за несколько ночей практически не отдыхала и чувствует сильное физическое и эмоциональное истощение.

«Я за последние три ночи постарела», — пожаловалась подписчикам Регина.

При этом артистка продолжает активно работать. Тодоренко подчеркнула, что после недавних родов ее график остается крайне насыщенным.

«За это время у меня было 17 работ, соответственно, 17 примерок, подготовка интервью с психологом, съемка для крупного издания, ведение самых масштабных проектов в стране. А я вот только из женских подгузников, извините, выпрыгнула. Из меня недавно целый человек вышел!» — делилась телеведущая в начале декабря в своем блоге.

По словам телеведущей, справляться с нагрузкой помогает поддержка близких, в том числе свекрови.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:25
«Виртуозность и искрометный юмор»: Левон Оганезов умер на 85-м году жизни
23:09
Число погибших в результате теракта в Сиднее возросло до 16 человек
23:01
Высокий экспортный потенциал: Индия определила до 300 видов товаров для торговли с Россией
22:38
В Пермском крае ведутся поиски пропавшей группы туристов из 13 человек
22:19
«Постарела»: Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка
22:00
Зеленский откажется от членства в НАТО при одном условии

Сейчас читают

«Постарела»: Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка
«Даже мат не слышал»: сосед рассказал о семье мужчины, ударившего дочь в Химках
Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026