Трамп: американцы любят первую леди США Меланию больше, чем президента

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в шутливой форме выразил недовольство популярностью своей супруги Мелании среди публики. Его выступление транслировал канал APT News.

На рождественском приеме в Белом доме, стоя рядом с первой леди, американский лидер обратил внимание, что на каждом выступлении замечает плакаты с признаниями в любви к его жене Мелании — «Мы любим нашу первую леди».

«Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят ее больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен», — сказал Трамп.

По его словам, он намерен обсудить этот вопрос с супругой.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон установила теплые и «непринужденные» отношения с Меланией Трамп в ходе государственного визита американского лидера в Великобританию. К такому выводу пришла эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

