В Москве впервые с 1991 года отменили церемонию зажжения меноры в Хануку

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 74 0

Решение обусловлено мерами безопасности.

Почему в Москве отменили зажжение меноры в Хануку

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Москвы впервые с 1991 года отменили публичную церемонию зажжения большой ханукальной меноры на площади Революции в центре столицы. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

«По соображениям безопасности мэрия Москвы не согласовала церемонию зажжения свечи на ханукальной меноре на площади Революции в Москве», — процитировало пресс-службу Лазара издание РБК.

Церемония зажжения восьмисвечника — меноры — на площади Революции проводилась ежегодно с 1991 года и на протяжении более 30 лет оставалась неизменной традицией празднования Хануки в столице.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 14 декабря в Сиднее произошла атака на пляже Бонди, где отмечали первый день еврейского праздника Ханука. К настоящему моменту известно о 16 погибших, включая одного ребенка. Ранения получили десятки человек.

Нападавших было трое. Одного ликвидировали на месте, еще один получил ранения. Третий нападавший сдался силовикам. Полиция назвала атаку терактом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:16
Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине
1:57
При ракетном ударе ВСУ пострадала инженерная инфраструктура Белгорода
1:38
Как мальчик из Перово покорил весь мир: жизнь и творчество Левона Оганезова
1:19
В Москве впервые с 1991 года отменили церемонию зажжения меноры в Хануку
1:00
Силы ПВО пресекли атаку беспилотника ВСУ на Москву
0:41
«Что я могу сделать?» — Трамп пожаловался на любовь американцев к первой леди

Сейчас читают

Как мальчик из Перово покорил весь мир: жизнь и творчество Левона Оганезова
«Постарела»: Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка
Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026