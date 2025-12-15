Силы ПВО пресекли атаку беспилотника ВСУ на Москву

Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Российская система противовоздушной обороны ликвидировала беспилотный летательный аппарат украинских формирований, летевший на Москву. Об этом в канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — проинформировал градоначальник.

На место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб.

Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак применяют как беспилотники, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь на 14 декабря дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 235 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинских боевиков над 14 регионами страны. Больше всего дронов перехватили над Брянской областью, Крымом и Краснодарским краем.

Кроме того, в ночь на воскресенье пресекли атаку украинского дрона на Москву. Силы ПВО нейтрализовали летательный аппарат боевиков. Еще несколько беспилотников сбили над Ленинградской областью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.