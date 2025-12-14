Средства ПВО уничтожили 235 беспилотников над регионами России за ночь

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 851 0

Основная часть атак пришлась на несколько приграничных и южных областей страны.

Сколько дронов сбили в ночь на 14 декабря в небе над РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 235 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа боевиков ВСУ над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном заявлении министерства.

С 23:00 13 декабря до 7:00 14 декабря по московскому времени было уничтожено 141 беспилотное воздушное средство. Наиболее значительное число дронов было сбито над Брянской областью — 35 аппаратов. Кроме того, 32 беспилотника были нейтрализованы над территорией Республики Крым, 22 — над Краснодарским краем, 15 — над Тульской областью, и 13 — над Калужской областью.

Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Курской областью, четыре — над Рязанской и Ростовской областями, три над Белгородской областью, два над Ленинградской областью. По одному беспилотнику было сбито над Смоленской, Псковской, Новгородской и Московской областями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что днем ранее российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и нейтрализовали 41 беспилотный летательный аппарат боевиков ВСУ.

Тема:

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
