Поменьше и подешевле: в Финляндии начали экономить на рождественских елках

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 46 0

Часть деревьев стране приходится импортировать, чтобы обеспечить собственные нужды.

Почему финны выбирают новогодние елки подешевле и поменьше

Фото: www.globallookpress.com/MoÂ¼ller-Stauffenberg via www.im

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители Финляндии начали экономить на рождественских елках

В Финляндии из-за ухудшения экономической обстановки жители стали экономить на рождественских елках. Финны выбирают деревья поменьше и подешевле. Об этом, ссылаясь на Ассоциацию производителей рождественских деревьев, сообщило издание Yle.

«Когда времена трудные, спрос на дорогие и большие елки падает. Это как с товарами по акции в магазине — то же самое и с елками», — рассказал председатель ассоциации Тимо Кауппила.

Несмотря на некоторые экономические трудности, продажи елок в этом году стартовали успешно, заверил эксперт.

В то же время Кауппила отметил, что на продажах елок негативно может сказываться отсутствие снега, так как у покупателей пока нет рождественского настроения.

Всего в Финляндии к Рождеству и Новому году приобретают около 1,4 миллиона живых елок. При этом страна не может полностью обеспечить себя, поэтому ежегодно приходится часть деревьев импортировать. Кроме того, уточняется, что каждую пятую елку финны срубают в лесу собственноручно.

По оценкам статистического управления страны, финский рынок рождественских елок составляет около 32 миллионов евро.

По словам Кауппилы, цены на рождественские елки в последние годы не сильно изменялись.

Кроме того, эксперт добавил, что в Финляндии существует тренд на то, чтобы рождественская елка была именно финской. Покупатели даже интересуются, в каком регионе вырастили дерево.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько стоят елки и украшения в этом сезоне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:51
Миллиардер из США пожертвовал обезвредившему террориста в Сиднее $100 тысяч
6:40
Рекорд под молотком: в Москве выставили шедевры русской живописи на 2,5 млрд руб
6:20
Без Трампа и гарантий: как прошел первый день переговоров Зеленского и Уиткоффа
6:00
Су-35С прикрыл бомбардировщики при ударах по ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака
5:38
Поменьше и подешевле: в Финляндии начали экономить на рождественских елках

Сейчас читают

Без Трампа и гарантий: как прошел первый день переговоров Зеленского и Уиткоффа
Как мальчик из Перово покорил весь мир: жизнь и творчество Левона Оганезова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026