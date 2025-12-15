Поменьше и подешевле: в Финляндии начали экономить на рождественских елках

Жители Финляндии начали экономить на рождественских елках

В Финляндии из-за ухудшения экономической обстановки жители стали экономить на рождественских елках. Финны выбирают деревья поменьше и подешевле. Об этом, ссылаясь на Ассоциацию производителей рождественских деревьев, сообщило издание Yle.

«Когда времена трудные, спрос на дорогие и большие елки падает. Это как с товарами по акции в магазине — то же самое и с елками», — рассказал председатель ассоциации Тимо Кауппила.

Несмотря на некоторые экономические трудности, продажи елок в этом году стартовали успешно, заверил эксперт.

В то же время Кауппила отметил, что на продажах елок негативно может сказываться отсутствие снега, так как у покупателей пока нет рождественского настроения.

Всего в Финляндии к Рождеству и Новому году приобретают около 1,4 миллиона живых елок. При этом страна не может полностью обеспечить себя, поэтому ежегодно приходится часть деревьев импортировать. Кроме того, уточняется, что каждую пятую елку финны срубают в лесу собственноручно.

По оценкам статистического управления страны, финский рынок рождественских елок составляет около 32 миллионов евро.

По словам Кауппилы, цены на рождественские елки в последние годы не сильно изменялись.

Кроме того, эксперт добавил, что в Финляндии существует тренд на то, чтобы рождественская елка была именно финской. Покупатели даже интересуются, в каком регионе вырастили дерево.

