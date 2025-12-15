Спецслужбы Украины начали вербовать российских школьников в ботах знакомств

Один из кураторов в переписке с корреспондентом сообщил, что подобную схему применяют достаточно широко.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Украинские спецслужбы начали активно использовать для вербовки популярные боты знакомств в мессенджере Telegram. Причем жертвами обмана стали российские школьники.

В распоряжении «Известий» оказалась переписка, после которой подростки поджигали торговые центры и релейные шкафы на железной дороге.

Схема была следующей. Молодой человек знакомился в интернете с девушкой, а вместо свидания получал видео с «благодарностью от ВСУ» за помощь в подготовке терактов. После чего школьнику сообщали, что против него возбуждено уголовное дело о госизмене. И чтобы избежать наказания, заставляли участвовать в якобы секретной операции ФСБ, совершая уже реальные поджоги.

«Известиям» удалось вступить в переписку с одним из украинских кураторов. А тот сообщил, что подобных «координаций» было много.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ФСБ обезвредила преступника в Калининградской области — подростка 2008 года рождения, который по заданию украинских кураторов готовил теракт.

