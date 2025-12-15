Ледяное цунами заметили на реке Турка, впадающей в Байкал

Это редкое природное явление еще называют «зимней волной».

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

А сейчас — завораживающие кадры из Бурятии. На реке Турка, которая впадает в Байкал, произошло ледяное цунами.

«Смотрите, что идет! Красота, ребята! Приезжайте к нам», — призвал очевидец на кадрах.

Это необычное и редкое природное явление еще называют «зимней волной». Скорее всего, она образовалась из-за того, что ближе к Байкалу лед встал быстрее, а в верховьях реки еще шуга (мелкий, рыхлый лед. — Прим. Ред.) и открытая вода. Где-то случился затор, а потом его прорвало.

Еще одной причиной могло стать резкое повышение температуры.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, снежный шторм парализовал работу курорта Шерегеш на прошлой неделе. Сугробы выше человеческого роста, пробки на дорогах и закрытые подъемники сделали зимний отдых практически невозможным. Дорожные службы попросту не успевали расчищать трассы.

При этом некоторые вставали на лыжи или сноуборд за несколько километров от канатных дорог.

