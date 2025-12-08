Снежный шторм парализовал работу курорта Шерегеш

Эфирная новость 37 0

Сугробы выше человеческого роста, пробки на дорогах и закрытые подъемники сделали зимний отдых практически невозможным.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Снежный шторм парализовал работу горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.

На дорогах пробки. Машины буксуют, а дорожные службы попросту не успевают расчищать трассы. Туристы с трудом передвигаются, сугробы превышают человеческий рост. Самые находчивые встают на лыжи или сноуборд за несколько километров от канатных дорог.

Некоторые подъемники не работают. И зимний отдых, по сути, стал невозможен. Машины во дворах приходится откапывать, а от дома прокладывать дорожку лопатой. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снег не прекратится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода ожидает москвичей до конца следующей недели. Москве стоит ждать осадков в виде мороси или кратковременного дождя на предстоящей неделе. Однако снег, если и порадует жителей столицы, то быстро растает. Площадь снежного покрова повысится до 92% на территории России к следующей неделе. Снег лежит плотным слоем на азиатской части государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Погода
7 дек
Снега не будет? Какая погода ожидает москвичей до конца следующей недели
7 дек
Зима сделает паузу: какая погода ожидает москвичей на второй неделе декабря
7 дек
Без зонта и шарфа: синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 7 декабря
6 дек
Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ
6 дек
Москвичей и петербуржцев предупредили о похолодании в первые выходные декабря
5 дек
Новый циклон: синоптики назвали сроки возвращения снега в Москву
3 дек
В декабре в Подмосковье можно собирать грибы для новогоднего стола
3 дек
Московских водителей призвали сохранять внимательность из-за тумана
2 дек
В Москве снова ожидается туман с ограниченной видимостью
1 дек
В Москве введен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:44
Российские снайперы сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:34
В России от испытательного срока освободят женщин с детьми до трех лет
6:15
«Древняя» шутка: в Греции художник решил запутать археологов будущего
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
5:35
Снежный шторм парализовал работу курорта Шерегеш
5:16
«Поддержание мира»: Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине

Сейчас читают

«Оливье» признан самым дорогим новогодним салатом в России
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США
Умер актер сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео