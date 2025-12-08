Снежный шторм парализовал работу курорта Шерегеш
Сугробы выше человеческого роста, пробки на дорогах и закрытые подъемники сделали зимний отдых практически невозможным.
Снежный шторм парализовал работу горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.
На дорогах пробки. Машины буксуют, а дорожные службы попросту не успевают расчищать трассы. Туристы с трудом передвигаются, сугробы превышают человеческий рост. Самые находчивые встают на лыжи или сноуборд за несколько километров от канатных дорог.
Некоторые подъемники не работают. И зимний отдых, по сути, стал невозможен. Машины во дворах приходится откапывать, а от дома прокладывать дорожку лопатой. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снег не прекратится.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода ожидает москвичей до конца следующей недели. Москве стоит ждать осадков в виде мороси или кратковременного дождя на предстоящей неделе. Однако снег, если и порадует жителей столицы, то быстро растает. Площадь снежного покрова повысится до 92% на территории России к следующей неделе. Снег лежит плотным слоем на азиатской части государства.
