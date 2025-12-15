Теракт на пляже Бонди в Сиднее совершили отец и сын

Террористами, расстрелявшими людей на пляже Бонди в Сиднее, оказались отец и сын. Старший из преступников погиб, в связи с чем количество смертей возросло до 16. Об этом журналистам сообщил комиссар австралийской полиции Мол Ланьон на пресс-конференции.

Как отметил офицер, в результате ночного расследования и проведенных проверок правоохранители оставили идею разыскивать других соучастников.

«Во вчерашнем инциденте участвовали два преступника. Один из них погиб. Второй находится в критическом, но стабильном состоянии в больнице на данный момент. Преступники — мужчины 50 и 24 лет, отец и сын. 50-летний мужчина скончался. 24-летний мужчина в настоящее время находится в больнице», — заявил Ланьон.

Представители полиции отметили, что у старшего террориста, который жил в штате Новый Южный Уэльс, было шесть лицензий на огнестрельное оружие. Столько же единиц оружия правоохранители обнаружили в районе атаки. Их все полицейские изъяли, среди них — винтовка и дробовик.

Стрельба на пляже произошла 14 декабря. Люди праздновали первый день Хануки в парке недалеко от берега — по ним открыли огонь злоумышленники. В числе погибших, по предварительным данным, есть дети и полицейские. По информации агентства Reuters, в больницах остаются 40 пострадавших, часть в тяжелом состоянии. Возраст раненых — от десяти до 87 лет. Атаку квалифицировали как теракт. Генконсульство России в Сиднее сообщило, что не располагает информацией о пострадавших россиянах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обезвредить одного из нападавших смог 43-летний торговец фруктами Ахмед Аль-Ахмед. Мужчина не умеет обращаться с оружием, но когда увидел агрессора, бросился на него и смог отобрать винтовку, хоть и получил ранения.

