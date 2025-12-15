Россияне не пострадали в результате теракта на пляже Бонди в Сиднее

Генконсульство РФ: данных о россиянах среди жертв теракта в Сиднее нет

Представители генерального консульства РФ в Сиднее поддерживают связь с полицией Австралии. С того момента, как стало известно о теракте на пляже Бонди, они регулярно запрашивают информацию о россиянах, которые могли погибнуть или получить ранение в ходе стрельбы. Об этом сотрудники дипломатического ведомства рассказали журналистам ТАСС.

«Сейчас задействованы все каналы связи, включая дипломатические, но официальными данными о том, что среди жертв стрельбы есть наши сограждане, мы пока не располагаем», — сообщили в генконсульстве.

Представители русской общины Сиднея отметили, что среди попавших под огонь участников мероприятия, проходившего на городском пляже, было много выходцев из СССР и союзных республик. По их словам, в их числе нет граждан России, в основном это люди, перебравшиеся в Австралию много лет назад.

Стрельба на пляже произошла 14 декабря. В парке недалеко от берега люди праздновали первый день Хануки. Двое мужчин, отец и сын 50 и 24 лет соответственно, открыли огонь. Старший из преступников был ликвидирован, второй был ранен, он находится в больнице. Число жертв достигло 16-ти, среди них дети и полицейские, в медучреждениях остаются 40 пострадавших в возрасте от десяти до 87 лет.

Атака была квалифицирована как теракт. Погибший террорист, по данным австралийской полиции, проживал в штате Новый Южный Уэльс, он владел шестью лицензиями на огнестрельное оружие, столько же единиц было найдено, в том числе винтовка и дробовик. Правоохранители полагают, что нападение не было запланированным, расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обезвредить одного из нападавших помог 43-летний торговец фруктами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.