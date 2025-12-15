На стороне США: главком НАТО Гринкевич присутствовал на переговорах по Украине

Главком НАТО Гринкевич участвовал в переговорах с Украиной со стороны США

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич принимал участие в переговорах США и Украины в Берлине. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уткоффом в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что Гринкевич был за столом переговоров, причем сидел главком на стороне США по левую руку от Уиткоффа. С правой стороны от спецпосланника находился зять главы Белого дома Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

До того как в сети появились данные кадры, о том, что Гринкевич участвовал в переговорах, не сообщалось.

Уиткофф уточнил, что 14 декабря, в первый день переговоров США и Украины в Берлине, был достигнут прогресс в обсуждении мирного плана по урегулированию конфликта в Незалежной. Второй раунд назначен на понедельник, 15 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел первый день переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Стива Уиткоффа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.