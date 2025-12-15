В Берлине завершился первый раунд переговоров между украинской и американской делегациями по урегулированию на Украине. Он длился больше пяти часов, после чего спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о существенном прогрессе. Однако, больше никаких подробностей, кроме того, что обсуждали переписанный мирный план, и он, очевидно, противоречит тому, что предложил Дональд Трамп. Все подробности — у европейского корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Кто и с кем пытается договориться? Зеленский — не в Киеве и даже не в украинском посольстве — переговоры на территории ведомства канцлера ФРГ, у одного — ни капли самостоятельности, у другого — никакого нейтралитета: Мерц в роли опекуна, уже на входе берет его под свое орлиное крыло и буквально под ручку выводит на консультации с Уиткоффом и Кушнером.

Таблоид Bild так и пишет: «теперь это „саммит Мерца“». Для мирного процесса совсем не добрый знак.

«Что бы ни предложил Трамп, можете быть на 100% уверены: Европа сделает ровно противоположное, лишь бы не допустить урегулирования. Вот где мы сейчас находимся. Мы в крайне опасной фазе», — заявил геополитический аналитик Тьерри Лоран Андре Пелле.

До начала саммита в расширенном составе Зеленский показал себя в очках и с ручкой — наконец, прочитал новый вариант плана и, похоже, все-таки почеркался в нем. Не исключено, что опять под диктовку европейцев.

Ну, а сам Зеленский в голосовом сообщении для украинской прессы снова обвинил спецпосланников Трампа в «пророссийскости».

«У нас нет прямого контакта с российской стороной. В диалоге с американской стороной они, можно сказать, представляют российскую сторону, потому что сообщают о ее сигналах, требованиях, действиях и степени готовности к компромиссам», — заявил он.

Все подробности — строжайшая тайна. Рядом с отелем «Адлон», где остановились Джарельд Кушнер и Стив Уиткоф, — машины фельдъегерской службы Бундесвера — именно на таких обычно перевозят самые секретные документы.

Внутри отеля снуют высокопоставленные американские военные, в объектив «Известий» попадает одевающийся Умеров, так что первый разговор мог состояться еще ранним утром — без камер, без протокола и без лишних свидетелей. И только после этого кортежи выдвинулись в сторону Канцлерамта.

Прямо по ходу их движения группа немцев устраивает антивоенный перформанс, изображая жертв бомбардировок — к скольким еще жертвам приведет это противостояние?

«Мы должны обязательно прекратить эту военную риторику и выйти из нее, вновь став по‑настоящему готовыми к диалогу, пытаясь понять позицию другой стороны. Только так мы сможем снова прийти к консенсусу», — заявила протестующая Ханна.

Переговорный уикенд продлился до позднего вечера и продлится на более высоком уровне с воскресенья на понедельник.

Правительственный квартал немецкой столицы заранее готов к масштабным ограничениям, в ключевой день переговоров к канцлеру Мерцу должна присоединиться остальная часть «европейской тройки» британский премьер Стармер и французский президент Макрон. Новый дедлайн: соглашение к Рождеству или полный провал консультаций.

Глава немецкого МВД в эфире ARD анонсирует общеевропейский настрой — воинственный, а вовсе не мирный.

«Сможет ли в итоге в Берлине состояться мирное соглашение в этом году без Дональда Трампа?» — спросил ведущий.

«Ну, я думаю, нужно правильно расставлять ожидания. Сегодня или завтра на мирное соглашение рассчитывать не стоит», — ответил глава МВД Германии Александр Дорбиндт.

Обсуждаемая в Берлине версия соглашений, по данным Reuters, состоит из 28 положений, а по сообщениям немецких СМИ, уже сокращена до 20 пунктов и, возможно, они не все в пользу Киева.

«Думаю, по ряду вопросов уже есть определенное согласие, а именно: Россия может сохранить за собой некоторые территории Украины, которые она сейчас контролирует», — заявил старший научный сотрудник Международного центра исследований конфликтов в Бонне Андреас Хайнеманн-Грюдер.

Ключевые компромиссы и уступки все те же — территории и членство Украины в НАТО. В обмен Киев требует хотя бы гарантии безопасности. Ровно в этот момент немецкие снайперы увлеченно делали селфи на телефон. Уж таких гарантий и врагу не пожелаешь, конечно.

