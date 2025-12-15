Украина может отказаться от планов по вступлению в НАТО при ряде условий

Эфирная новость 47 0

Киев требует гарантий безопасности не только от США и ЕС.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина может отказаться от планов по вступлению в НАТО

Украина готова отказаться от планов вступить в НАТО. Но взамен глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Запада гарантии безопасности, аналогичные членству в альянсе.

По данным Reuters, Киев замахнулся на обязательства не только со стороны США и Евросоюза, но и Канады, Японии и других стран. Судя по всему, именно это стало темой воскресного марафона Зеленского в немецкой столице, который, к слову, продлился пять с половиной часов.

Журналисты выяснили, что план урегулирования сокращен до 20 пунктов, но все еще далек от финала.

На опубликованных кадрах видно, что Гринкевич был за столом переговоров, причем сидел главком на стороне США по левую руку от Уиткоффа. С правой стороны от спецпосланника находился зять главы Белого дома Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

Ранее 5-tv.ru писал, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич принимал участие в переговорах США и Украины в Берлине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
«Настроение было не очень»: мать ранившего учителя школьника объяснила его поступок
12:44
Продажи алкоголя в России за 11 месяцев сократились почти на 10%
12:37
Пополнение: Ксения Бородина стала мачехой семилетней дочери мужа
12:20
Украина может отказаться от планов по вступлению в НАТО при ряде условий
12:12
Захарова возложила ответственность за гибель журналистов на Украине на Запад
12:05
Исправлял оценки: в Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Флаг ИГ* нашли в машине устроивших стрельбу на Хануке в Сиднее
Трудовые правила 2026: какие нововведения затронут зарплаты, отпуска и увольнения
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026