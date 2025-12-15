В Екатеринбурге умер 34-летний гастроблогер Алексей Мельников
Трагедия произошла неожиданно.
Фото: Вконтакте/ельников Алексей ЕКБ блогер/melnikovekb
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Екатеринбурге скончался известный гастроблогер Алексей Мельников. Ему было 34 года. О произошедшем в социальных сетях рассказала его жена Марина.
По ее словам, она никогда раньше всерьез не задумывалась о смерти и была уверена, что проблемы со здоровьем скорее коснутся ее самой. Однако трагедия произошла неожиданно.
«Ушел из жизни любимый муж, отец и сын. Внутри пустота с величиной в огромную дыру. И вопрос один: почему он, почему сейчас, почему так рано», — написала она.
Женщина добавила, что не может найти объяснений случившемуся и чувствует, будто у нее отняли важнейшую часть жизни, а у их дочери — значимую опору и поддержку.
Алексей Мельников был хорошо известен в Екатеринбурге благодаря своим обзорам ресторанов, кафе и городских пространств. Он вел популярные проекты «Афиша Екатеринбург» и «Мельников в городе», а также создал специального ресторанного бота, который помогал пользователям находить гастрономические точки поблизости и узнавать о действующих скидках и акциях.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
85%
Нашли ошибку?