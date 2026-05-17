Куба готова защищаться в случае нападения США

Светлана Стофорандова
Такое заявление стало ответом на угрозы Вашингтона захватить бывшего лидера страны.

Как Куба отреагировала на угрозы США

Фото: www.globallookpress.com/x99

Куба готова защищаться в случае нападения со стороны США. Об этом сообщил МИД страны на официальной странице в социальных сетях.

«Если на Кубу нападут, она воспользуется своим правом на законную оборону», — говорится в сообщении ведомства.

Поводом для заявления стали новости о возможных планах Вашингтона захватить бывшего лидера Кубы, 94-летнего Рауля Кастро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что высокопоставленные чиновники в администрации США допускают, что Рауля Кастро действительно могут выкрасть по «венесуэльскому сценарию». Вашингтон намерен предъявить ему обвинение по делу 30-летней давности. Речь идет о происшествии 1996 года, когда кубинское правительство сбило два самолета гуманитарной организации.

Отмечается, что окончательное решение о проведении операции еще не принято. Однако сама угроза ареста Рауля Кастро может оказать давление на кубинские власти, чтобы те пошли на уступки США.

