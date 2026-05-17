ФК «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 2 017 0

Петербуржцы обыграли «Ростов» со счетом 1:0.

Зенит стал чемпионом России по футболу

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче чемпионата России и завоевал 11-й титул чемпиона страны. Встреча прошла 17 мая на стадионе «Ростов Арена».

Единственный мяч в матче забил Александр Соболев, реализовавший пенальти на 14-й минуте встречи. Во втором тайме «Ростов» остался в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Чистякова на 73-й минуте.

По итогам сезона команда Сергея Семака набрала 68 очков и завоевала золотые медали чемпионата России в 11-й раз.

Таким образом, «Зенит» стал единоличным рекордсменом по количеству титулов в чемпионатах России, обойдя московский «Спартак», на счету которого десять побед в национальном первенстве.

Серебро по итогам чемпионата досталось «Краснодару», а бронзу завоевал московский «Локомотив».

Ранее, писал 5-tv.ru, народный артист РСФСР Михаил Боярский, известный как самый знаменитый болельщик петербургского «Зенита», заявил, что не сомневается в успехе любимой команды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

21:21
«Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США
21:04
В День борьбы с гипертонией врач назвала полезные продукты для сердца и сосудов
20:49
Собянин: колледж в стиле русского авангарда построят в Коммунарке
20:34
Куба готова защищаться в случае нападения США
20:16
ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС
20:03
ФК «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу

Сейчас читают

ФК «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу
«Двойка — не трагедия»: как научить ребенка не бояться плохих оценок
Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео