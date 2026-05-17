ФК «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче чемпионата России и завоевал 11-й титул чемпиона страны. Встреча прошла 17 мая на стадионе «Ростов Арена».

Единственный мяч в матче забил Александр Соболев, реализовавший пенальти на 14-й минуте встречи. Во втором тайме «Ростов» остался в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Чистякова на 73-й минуте.

По итогам сезона команда Сергея Семака набрала 68 очков и завоевала золотые медали чемпионата России в 11-й раз.

Таким образом, «Зенит» стал единоличным рекордсменом по количеству титулов в чемпионатах России, обойдя московский «Спартак», на счету которого десять побед в национальном первенстве.

Серебро по итогам чемпионата досталось «Краснодару», а бронзу завоевал московский «Локомотив».

