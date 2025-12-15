Многодетные родители погибли в Бурятии из-за долга за свет

В Бурятии трагически погибли двое взрослых и ребенок, отравившись угарным газом. По предварительным данным, источник отравления — дизельный генератор, который семья использовала для обогрева дома после отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Электроснабжение в доме было прекращено из-за задолженности за потребленную электроэнергию, в результате чего перестал работать электрический котел. Чтобы сохранить тепло, жильцы установили дизельный генератор внутри помещения, не обеспечив необходимую вентиляцию.

В день трагедии старший сын семьи забрал к себе шестерых младших детей. После этого связь с родителями, оставшимися в доме вместе с одним ребенком, внезапно прервалась.

Спустя некоторое время в жилище были обнаружены тела трех человек — двух взрослых и ребенка. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело.

