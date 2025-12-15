Многодетные родители погибли в Бурятии из-за долга за свет

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Попытка согреться обернулась трагедией.

Многодетные родители погибли в Бурятии из-за долга за свет

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Бурятии трагически погибли двое взрослых и ребенок, отравившись угарным газом. По предварительным данным, источник отравления — дизельный генератор, который семья использовала для обогрева дома после отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Электроснабжение в доме было прекращено из-за задолженности за потребленную электроэнергию, в результате чего перестал работать электрический котел. Чтобы сохранить тепло, жильцы установили дизельный генератор внутри помещения, не обеспечив необходимую вентиляцию.

В день трагедии старший сын семьи забрал к себе шестерых младших детей. После этого связь с родителями, оставшимися в доме вместе с одним ребенком, внезапно прервалась.

Спустя некоторое время в жилище были обнаружены тела трех человек — двух взрослых и ребенка. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге под окнами жилого дома обнаружили тело женщины со вспоротым животом. Уточняется, что на теле погибшей зафиксированы многочисленные повреждения, в связи с чем правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
Многодетные родители погибли в Бурятии из-за долга за свет
17:39
Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
17:30
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных
17:19
В Амурской области пенсионер 65 раз ударил гостя вилами и добил колуном
17:12
Путин подписал указ об освобождении ряда граждан от обязательных работ
17:08
Что это было? Жители Москвы из-за мороза наблюдали редкое атмосферное явление

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Тело выкинули с восьмого этажа: в Екатеринбурге нашли женщину со вспоротым животом
Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу телефона
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026