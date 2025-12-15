Volkswagen закроет завод в ФРГ впервые за 88 лет из-за финансовых проблем

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 15 0

Нехватка денег у компании возникла из-за низких продаж в КНР, дефицита спроса в Европе и пошлин США на импорт.

Почему Volkswagen закроет завод в ФРГ

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen (VW) впервые за 88 лет существования закроет завод в Дрездене из-за финансовых трудностей. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, нехватка денежных средств возникла из-за низких продаж в КНР, дефицита спроса в Европе, а также пошлин США на импорт.

Концерн VW ищет способы сократить расходы, поскольку столкнулся с «масштабными проблемами» из-за необходимости выделения инвестиций в размере 180 миллиардов долларов на обеспечение производства бензиновых двигателей с длительным сроком эксплуатации.

На заводе концерна в Дрездене было выпущено порядка 200 тысяч автомобилей с начала производства в 2002 году.

В октябре 2025 года автомобильный концерн Volkswagen столкнулся с рекордными убытками. Он закончил третий квартал в минусе более чем на миллиард евро. Закрытие завода — часть программы VW по сокращению 35 тысяч рабочих мест в Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что японская компания Mazda Motor лишилась права выкупа своих активов в России. Уточняется, что решение принято в связи с тем, что Mazda Motor не воспользовалась правом выкупа доли в установленный срок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:24
В пяти километрах от турбазы: состояние найденных в Пермском крае туристов оценили специалисты
16:11
Онколог объяснил, почему Карл III успешно борется с раком простаты
16:06
Сафонова убрали с общего фото «ПСЖ» перед финалом Межконтинентального кубка
16:00
Volkswagen закроет завод в ФРГ впервые за 88 лет из-за финансовых проблем
15:44
Пропавшие в Пермском крае туристы найдены живыми
15:30
Новогодние представления для детей участников СВО пройдут на юго-востоке столицы

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
«Настроение было не очень»: мать ранившего учителя школьника объяснила его поступок
Исправлял оценки: в Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026