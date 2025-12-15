В Петербурге ставшую жертвой нападения учительницу поместили в реанимацию

Учительница математики, на которую ученик девятого класса напал с ножом в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, прооперирована и находится в реанимации. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил супруг пострадавшей Алексей.

«Врач сказал, что ей провели операцию, она в стабильном состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказал Алексей.

Он уточнил, что у 29-летней учительницы были хорошие взаимоотношения с классом, а ученики были рады проводить с ней время. Она всегда делилась с супругом достижениями своих учеников и целиком посвящала себя любимой работе.

«У нее два высших образования. Школа — с красным дипломом, аэрокосмический университет — с красным дипломом. В Петербург переехали, чтобы она поступила в магистратуру, тоже с красным дипломом закончила», — добавил Алексей.

Мужчина также объяснил, что его супруга длительное время подрабатывала репетитором, а потом пришла в школу и поняла, что учить детей — ее призвание.

По словам Алексея, подросток, напавший на его супругу, учился не в ее классе; предположительно, она занималась с девятиклассником только четыре месяца.

Прежде стало известно, что в Санкт-Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики. По информации источника 5-tv.ru, у него были проблемы с этим предметом. Школьник пришел к преподавателю в семь утра, чтобы исправить контрольную. Когда учительница отвернулась, мальчик ударил ее ножом. Женщину госпитализировали с резаными ранами спины.

Мать нападавшего работает учителем истории в той же школе, где произошел инцидент. Известно, что она просила пострадавшую, свою коллегу, заниматься с ее сыном во внеурочное время.

