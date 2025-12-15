В Петербурге ставшую жертвой нападения учительницу поместили в реанимацию

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 82 0

Женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Нападение на учителя в Санкт-Петербурге — подробности

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Учительница математики, на которую ученик девятого класса напал с ножом в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, прооперирована и находится в реанимации. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил супруг пострадавшей Алексей.

«Врач сказал, что ей провели операцию, она в стабильном состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказал Алексей.

Он уточнил, что у 29-летней учительницы были хорошие взаимоотношения с классом, а ученики были рады проводить с ней время. Она всегда делилась с супругом достижениями своих учеников и целиком посвящала себя любимой работе.

«У нее два высших образования. Школа — с красным дипломом, аэрокосмический университет — с красным дипломом. В Петербург переехали, чтобы она поступила в магистратуру, тоже с красным дипломом закончила», — добавил Алексей.

Мужчина также объяснил, что его супруга длительное время подрабатывала репетитором, а потом пришла в школу и поняла, что учить детей — ее призвание.

По словам Алексея, подросток, напавший на его супругу, учился не в ее классе; предположительно, она занималась с девятиклассником только четыре месяца.

Прежде стало известно, что в Санкт-Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики. По информации источника 5-tv.ru, у него были проблемы с этим предметом. Школьник пришел к преподавателю в семь утра, чтобы исправить контрольную. Когда учительница отвернулась, мальчик ударил ее ножом. Женщину госпитализировали с резаными ранами спины.

Мать нападавшего работает учителем истории в той же школе, где произошел инцидент. Известно, что она просила пострадавшую, свою коллегу, заниматься с ее сыном во внеурочное время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать ранившего учителя школьника объяснила его поступок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
Многодетные родители погибли в Бурятии из-за долга за свет
17:39
Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
17:30
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных
17:19
В Амурской области пенсионер 65 раз ударил гостя вилами и добил колуном
17:12
Путин подписал указ об освобождении ряда граждан от обязательных работ
17:08
Что это было? Жители Москвы из-за мороза наблюдали редкое атмосферное явление

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Тело выкинули с восьмого этажа: в Екатеринбурге нашли женщину со вспоротым животом
Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу телефона
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026