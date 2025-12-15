В Шатуре на территории пищевого комбината застрелили мужчину

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Убитый и нападавший не были знакомы.

В Шатуре на территории пищевого комбината застрелили мужчину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В городском округе Шатура, на территории «Горпищкомбината», был застрелен мужчина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, мужчина был застрелен из травматического пистолета прямо на рабочем месте. Нападавший дважды выстрелил в голову мужчины, отчего тот скончался на месте.

Источник 5-tv.ru добавил, что мужчины не были знакомы, но в какой-то момент по неизвестным причинам стали распивать вместе спиртные напитки. Затем между ними произошла ссора. В итоге один из мужчин отправился домой за оружием, а когда вернулся в торговый павильон, застрелил своего собутыльника.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего. Им оказался местный житель Шатуры. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

