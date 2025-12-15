Путин поручил составить единую линейку школьных учебников по географии

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ составить единую государственную линейку школьных учебников по географии. Об этом стало известно из перечня поручений по итогам XVII съезда Русского географического общества (РГО) и заседания попечительского совета организации.

Также российский лидер порекомендовал правительству Москвы выделить РГО помещение для музея географии и поручил представить предложения о возможности объявления 2027 года в РФ Годом географии до 1 февраля 2026 года.

Кроме того, Владимир Путин обязал российское правительство совместно с РГО и Российской академией наук (РАН) представить предложения по организации экспедиций на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Мошенничество, штрафы, соглашение России с Индией

Ранее в понедельник, 15 декабря, глава государства подписал закон о ратификации соглашения России и Индии о порядке отправки военных и боевой техники между странами.

Также Путиным был подписан закон о праве Росфинмониторинга получать информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК) о денежных переводах через систему быстрых платежей (СБП), через QR-код или Национальную систему платежных карт. Такая мера позволит сократить число случаев мошенничества, а также снизит количество ошибочных списаний со счетов.

Еще одно поручение президента: утвердить концепцию развития конкурентных розничных рынков электрической энергии и мощности до 30 апреля 2026 года. Президент РФ также распорядился до 25 декабря представить предложения по механизмам финансирования создания и обновления инфраструктуры электроэнергетики.

Также 15 декабря Путин подписал закон о введении штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Если гражданин России сменит место жительства более чем на три месяца и не сообщит об этом в вышеуказанную инстанцию, он будет вынужден заплатить от десяти до 20 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный.

