Потеснит Киркорова? Гуров высказался о популярности Шаляпина

Певец Гуров: Прохор Шаляпин — достойная замена Филиппу Киркорову

Певец и учитель счастливой жизни Прохор Шаляпин — достойная замена народному артисту России Филиппу Киркорову. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился певец Илья Гуров на премьере анимационного фильма «Три богатыря и свет клином», которая прошла в столичном кинотеатре «Художественный».

В недавнем интервью журналисту Алене Жигаловой Шаляпин рассказал о затяжном конфликте с королем эстрады.

«Два короля не могут сидеть на одном троне. Филипп — король признанный, Филипп — король, которого любят миллионы, который делает шоу <…> Шаляпин — это король названный, недавно обретший такую всенародную любовь и всенародную популярность», — считает Гуров.

По словам исполнителя, Шаляпин получил эту любовь совершенно заслуженно и долго шел к этому. Гуров назвал его безумно талантливым, а также отметил, что он всегда знает, чего хочет от жизни.

«А самое главное — его цитаты ушли в народ. И это говорит о том, что, как мне кажется, Шаляпин — это достойная смена Киркорову. Я желаю ему как можно больше хитов. Если он пойдет по пути не хайпа, а именно музыки <…> то я думаю, что у него есть все шансы заменить Филиппа», — добавил Гуров.

Суть конфликта Киркорова и Шаляпина

Недавно в интервью журналисту Алене Жигаловой Шаляпин раскрыл причину давней вражды с Киркоровым. После участия в шоу «Фабрика звезд» у него завязалась крепкая дружба с артистом, благодаря чему Прохор имел возможность попадать на крупные мероприятия и концерты.

Однако все изменилось, когда Шаляпин стал свидетелем разговора Киркорова с представительницей одного из федеральных телеканалов Ларисой Синельщиковой. В той беседе, по словам Прохора, король российской эстрады просил начать взимать процент с подопечного продюсера Яны Рудковской. Речь шла о Диме Билане, который тогда только победил на «Евровидении».

Прохор же решил рассказать продюсеру все, как есть, что спровоцировало скандал между Рудковской и Киркоровым. Вскоре коллеги решили свои разногласия между собой, а вот Шаляпин стал для обоих крайним в этой истории. Прохор намекнул, что эта ситуация напрямую повлияла на его долгое отсутствие на сцене.

