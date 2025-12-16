Филиппа Киркорова объявили в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

Служба безопасности Украины (СБУ) внесла в базу розыска народного артиста России, певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы украинских властей.

В конце октября офис генпрокурора Украины сообщил о заочном предъявлении обвинений артисту. В СБУ уточнили, что Киркорову вменили нарушение правил въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины».

Согласно информации в розыскной базе, сведения о певце туда внесли 30 октября, но в открытом доступе они появились только сегодня.

Служба безопасности Украины регулярно предъявляет заочные обвинения российским политикам, военным, общественным и культурным деятелям, объявляет их в розыск. Подобные дела являются частью линии СБУ по расширению списка лиц, которых Киев считает причастными к военным действиям.

Так, в начале сентября стало известно, что СБУ объявила в розыск рэпера Тимати. При этом в базе ведомства данные о нем появились еще в начале июля.

