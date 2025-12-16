Пентагон напомнил Санта-Клаусу о защите неба над США

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 10 0

Традиции наблюдать за маршрутом Санты по радарам ВВС в этом году исполнилось 70 лет.

Как увидеть маршрут Санта-Клауса?

Фото: www.globallookpress.com/ Jen Golbeck

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пентагон напомнил Санта-Клаусу о защите неба над США системой NORAD

Для отслеживания маршрута Санта-Клауса США используют 49 радаров «Северной системы предупреждения» NORAD на Аляске и в Канаде. Как только системы зафиксируют взлет саней, командование начнет сопровождать их с помощью инфракрасных спутниковых сенсоров, сообщило Министерство войны США.

«NORAD защищает небо над Северной Америкой в течение всего года, поэтому логично, что командование особенно оснащено для этой миссии», — отмечается в сообщении.

Для безопасности воздушного пространства задействованы истребители F-15, F-16, F-22 США и канадские CF-18. Некоторые пилоты даже получат задание встретить Санта-Клауса у побережья канадского острова Ньюфаундленд на юго-западе страны.

Дети в США смогут следить за путешествием сказочного героя через специальные радары NORAD и получать точные сведения о следующей остановке Санты, связавшись напрямую с командованием.

Традиция отслеживания Санта-Клауса в США появилась из-за ошибки в объявлении. В 1955 году мальчик дозвонился до полковника ВВС Гарри Шоупа. Ребенок хотел связаться с Санта-Клаусом, набрал номер, найденный в газете, и смог связаться с оперативным центром командования ПВО континентальной части США в Колорадо-Спрингс. Полковник ответил на звонок, кроме того, всю ночь военные получали обращения от детей со всей страны, так и возникла традиция, а в 1958 году эту необычную миссию передали только сформированной NORAD.

Как ранее писал 5-tv.ru, профессиональные Санты, работающие в торговых центрах, школах и на мероприятиях, поделились случаями, когда дети готовы проверять на прочность и бороду, и выдержку, и чувство юмора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
Пентагон напомнил Санта-Клаусу о защите неба над США
4:25
Путешествие отменяется: с каким долгом россиян не выпустят за границу
4:06
Призывники в Норвегии пожаловались на условия в казарме
3:47
Похудевший на 80 килограммов Александр Морозов сделал пластическую операцию
3:28
Экс-депутата Госдумы Юрия Напсо объявили в розыск
3:09
Столетний актер Дик Ван Дайк раскрыл секрет долголетия

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Меньше семи часов сна — минус годы жизни: пять способов заснуть быстрее
Неуловимый и безоружный: мужчина дважды ограбил один и тот же банк за двое суток
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026