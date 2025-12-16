Слишком много перерывов: инженера лишили должности из-за походов в туалета

SCMP: инженера лишили должности из-за частых походов в туалет

В Китае инженер по фамилии Ли обратился в суд после увольнения, причиной которого работодатель назвал его частые и продолжительные посещения туалета. Как сообщает South China Morning Post (SCMP), мужчина заявил, что был вынужден делать перерывы по состоянию здоровья.

Судебное разбирательство показало, что компания предоставила записи с камер видеонаблюдения, согласно которым сотрудник за один месяц покидал рабочее место для посещения туалета 14 раз. При этом большинство таких перерывов длились более часа, а один из них затянулся примерно на четыре часа.

Сам Ли настаивал, что проблемы были связаны с заболеванием — он утверждал, что страдает геморроем. В подтверждение своих слов мужчина представил чеки на покупку лекарств и медицинские документы об операции. Однако суд установил, что все эти доказательства относятся к периоду уже после его увольнения.

В компании, в свою очередь, указали, что сотрудник не уведомлял руководство о проблемах со здоровьем и не оформлял больничный лист, как это предусмотрено трудовым договором.

В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что инженер действительно проводил в туалете больше времени, чем это было необходимо по медицинским показаниям. Тем не менее, учитывая его вклад в деятельность организации, суд обязал работодателя выплатить Ли компенсацию в размере 30 тысяч юаней — около 338 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о другом трудовом споре: на Тайване был уволен сотрудник береговой охраны, который почти год симулировал болезнь, продолжая получать зарплату и параллельно открыв два ресторана морепродуктов.

