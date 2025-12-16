Визит в санаторий: медсестра заразила более 70 пациентов гепатитом С и ВИЧ

Медсестра в Кабардино-Балкарии заразила более 70 пациентов гепатитом С и ВИЧ

Нальчикский городской суд назначил медсестре частного санатория наказание в виде четырех лет лишения свободы за заражение пациентов вирусным гепатитом С и ВИЧ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии, передает РИА Новости.

Как установило следствие, в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории Нальчика систематически нарушались санитарно-эпидемиологические требования. В учреждении использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались правила дезинфекции и стерилизации, а одноразовые инструменты применялись повторно.

В результате этих нарушений 71 пациент заразился острым вирусным гепатитом С, еще у пяти человек была выявлена ВИЧ-инфекция.

По данному делу обвинения предъявлялись генеральному директору санатория, врачу и медсестре. Всем фигурантам инкриминировали нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей. Кроме того, медсестру обвиняли в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Лицензия санатория «Медис» на осуществление медицинской деятельности была аннулирована.

Суд приговорил медсестру к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уголовное преследование в отношении генерального директора и врача санатория было прекращено в связи с истечением срока давности. Приговор пока не вступил в законную силу.

